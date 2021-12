Mutmaßliches Opfer berichtet von Missbrauch durch Epstein-Vertraute

Anzeige

New York. Im Missbrauchsprozess gegen die Vertraute von Jeffrey Epstein hat am Freitag ein weiteres mutmaßliches Opfer ausgesagt. Die Zeugin gab vor Gericht an, sie sei 16 Jahre alt gewesen, als sie von Epstein und der Angeklagten Ghislaine Maxwell das erste Mal sexuell missbraucht worden sei. Maxwell wird beschuldigt, Beihilfe zu den Missbrauchstaten Epsteins geleistet zu haben.

Die heute 42 Jahre alte Zeugin sagte, sie habe ein Einladung auf die Ranch des Finanziers in New Mexico angenommen, in der Hoffnung, dass Maxwell und er ihr bei ihrer akademischen Ausbildung helfen würden. Stattdessen habe Maxwell ihr die Brüste massiert und Epstein sei ohne ihre Erlaubnis ins Bett gestiegen. Sie habe sich damals nur noch gewünscht, dass das Wochenende vorbei wäre. Die Zeugin nannte vor Gericht ihren Namen - im Gegensatz zu drei anderen Zeuginnen, die von ähnlichen Erlebnissen berichteten, aber unter einem Pseudonym aussagten oder nur ihren Vornamen nannten.

Die drei anderen Zeugen sagten aus, Maxwell habe sie angeworben, um Epstein Massagen zu geben, die als Vorwand für den sexuellen Missbrauch von Teenagern dienten. Zwei von ihnen sagten, sie seien erst 14 gewesen, als der Missbrauch begonnen haben, und dass Maxwell manchmal an den Begegnungen teilgenommen habe. Die 59 Jahre alte Maxwell, eine ehemalige Lebensgefährtin Epstein, wies die Anschuldigen zurück. Die Schlussplädoyers in dem Verfahren könnten nach Einschätzung des Gerichts bereits am 20. Dezember stattfinden.