Bericht: Nach Tod von Mirco Nontschew spricht Manager von natürlicher Todesursache

Der Comedian Mirco Nontschew ist nach Angaben seines langjährigen Managers eines natürlichen Todes gestorben. „Er ist eines natürlichen Todes verstorben. Das ist der Grund für seinen viel zu frühen Tod“, sagte Bertram Riedel der „Bild“-Zeitung. Genauere Angaben wollte er nicht machen, betonte aber: „Uns ist wichtig, dass damit die Spekulationen in den vergangenen Tagen rund um den Tod von Mirko Nontschew aufhören und die Familie in Ruhe trauern kann.“

Die Staatsanwaltschaft in Berlin hatte ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Angaben zur Todesursache machte die Behörde auf Anfrage der „Bild“-Zeitung am Freitag nicht. Für eine Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) war die zuständige Staatsanwaltschaft am späten Nachmittag zunächst nicht erreichbar.

Nontschews überraschender Tod mit nur 52 Jahren war am Wochenende bekannt geworden. Der Komiker hatte einst in der Sendung „RTL Samstag Nacht“ große Erfolge gefeiert. Jüngst gehörte er zum Ensemble der Comedyshow „LOL: Last One Laughing“, in der auch Kebekus zu sehen ist. Promis versuchen darin, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Die neue Staffel ist bereits abgedreht. Unklar war aber zunächst, inwieweit die Nachricht von Nontschews Tod etwas an der geplanten Ausstrahlung verändern könnte.