Bericht: Comedian Mirco Nontschew im Alter von 52 Jahren gestorben

Der Comedian Mirco Nontschew ist tot. Er starb im Alter von 52 Jahren. Das bestätigte sein Manager Bertram Riedel gegenüber der „Bild“-Zeitung am Samstag. „Wir bestätigen den Tod unseres Freundes und Familien­mitglieds. Die Familie bittet um Rücksicht­nahme in dieser schweren Zeit“, zitiert das Blatt Riedel.

Gegenüber verschiedenen Medien, darunter „Der Spiegel“ und RTL, bestätigte die Berliner Polizei am Samstag, man habe einen 52-Jährigen am Freitagnachmittag tot in einem Mehrfamilienhaus aufgefunden. Ob es sich dabei um Nontschew handelt, wollte eine Sprecherin nicht kommentieren. Die Todesursache sei noch unklar, ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es aber nicht.

Mirco Nontschew: Durchbruch mit „RTL Samstag Nacht“, zuletzt in „LOL“ zu sehen

Mirco Nontschew wurde während der Neunzigerjahre durch seine Auftritte in der Comedy­sendung „RTL Samstag Nacht“, bei der er Gründungsmitglied war, einem breiten Publikum bekannt. 2001 erhielt er in Sat.1 seine eigene Sendung „Mircomania“, in der er mit Janine Kunze auftrat. Auch als Schauspieler wirkte Nontschew in mehrere Kinofilmen mit, darunter 2004 in „7 Zwerge – Männer allein im Wald“, 2006 in der Fortsetzung „7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug“ und 2010 in „Ottos Eleven“.

Nachdem es jahrelang ruhiger um Nontschew geworden war, feierte er zuletzt in Michael „Bully“ Herbigs Erfolgs­format „LOL – Last One Laughing“ ein Comeback.