Promis trauern um Mirco Nontschew: „Ich bin fassungslos und unendlich traurig“

Anzeige

Anzeige

Im Alter von 52 Jahren ist Comedian Mirco Nontschew verstorben. In sozialen Medien trauern Wegbegleiter, Freunde und Kollegen um den Schauspieler und Komiker.

Moderator und Produzent Hugo Egon Balder kannte Nontschew seit vielen Jahren. Bei Instagram schreibt er: „Mirco war der erste, der von Jacky und mir als Produzenten von RTL Samstag Nacht ins Team geholt wurde. Ich bin fassungslos, unendlich traurig und jetzt einfach nur stumm.“

Anzeige

Der Comedian Mario Barth schreibt: „Unfassbar, gelähmt und voller tiefer Trauer, verabschiede ich mich nicht nur von einem der größten und mit Abstand besten und nettesten Kollegen, sondern vielmehr auch vom Menschen und Freund Mirco. Es gibt keine Worte für diesen wahnsinnigen Verlust.“

Persönliche Worte findet auch Komiker Ralf Schmitz: „Du und ich haben, wenn die Kamera nicht lief und wir Mist gebaut haben, oft so sehr gelacht, dass wir keine Luft bekommen haben und wieder in die Maske mussten. Das werde ich unglaublich vermissen. Dich werde ich unglaublich vermissen, Großer!“, schreibt er bei Facebook.

Anzeige

„Er ist eine Legende“

Tommy Krappweis, der als Ensemblemitglied der Comedyreihe „RTL Samstag Nacht“ bekannt wurde, nimmt in Form eines Zitats von Comedian Wigald Boning bei Twitter Abschied von Nontschew. Seinen Post beendet er mit den Worten „Gute Reise, Mirco. Make ’em laugh“.

Anzeige

Auch Autorin und Model Marie von den Benken spricht via Twitter ihr Mitgefühl aus. Sie schreibt, Nontschew „war einer der wenigen Menschen, die mir in meiner Jugend eindrucksvoll halfen zu verstehen, dass man nicht verrückt ist, nur weil der Kopf dauernd verrückte Dinge mit Wörtern anstellt“.

Auch Comedian Ingmar Stadelmann nimmt in den sozialen Medien von Nontschew Abschied: „Er war einfach der lustigste. Ruhe in Frieden.“

Stimmungssänger Lorenz Büffel schreibt auf Facebook: „Du hast diese Welt ein ganzes Stück besser gemacht. Ruhe in Frieden.“

Anzeige

ZUM THEMA Bericht: Comedian Mirco Nontschew im Alter von 52 Jahren gestorben

Nontschew wurde während der 1990er-Jahre durch seine Auftritte in der Comedy­sendung „RTL Samstag Nacht“ einem breiten Publikum bekannt. Zuletzt war er in Michael „Bully“ Herbigs Erfolgs­format „LOL – Last One Laughing“ zu sehen. Über seinen Tod hatte zunächst die „Bild“-Zeitung berichtet.