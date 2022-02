Comedian Mirco Nontschew im engsten Kreis beerdigt

Anzeige

Der am 3. Dezember tot in seiner Wohnung gefundene Komiker Mirco Nontschew ist beerdigt worden. Das teilte sein Management mit. „Mirco Nontschew ist im Januar im engsten Kreis beerdigt worden“, sagte sein Manager Bertram Riedel gegenüber RTL. Ein genaues Datum sowie weitere Details zur Zeremonie nannte er nicht.

Die Beerdigung des Comedians hatte sich so lange hingezogen, da die Todesursache noch nicht ermittelt werden konnte. Noch am 10. Januar teilte die Berliner Staatsanwaltschaft mit, dass die Untersuchung der Todesumstände nicht abgeschlossen sei. Bis heute gibt es kein offiziell mitgeteiltes Ergebnis, Manager Riedel sprach im Dezember aber schon von einem natürlichen Tod.

Nontschew noch einmal in ‚LOL: Last One Laughing‘ zu sehen

Nontschew, der in den 90er-Jahren durch „RTL Samstag Nacht“ zu einem der beliebtesten Comedians des Landes wurde, ist nach seinem Ableben noch einmal in dritten Staffel von ‚LOL: Last One Laughing‘ zu sehen. Die Ausstrahlung ist nach wie vor für Frühjahr 2022 geplant, bestätigte Amazon-Sprecher Michael Ostermeier im Dezember. Mirco Nontschew wurde 52 Jahre alt und hinterlässt zwei leibliche Töchter und eine Stieftochter.