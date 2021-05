Originalstimme von Milli Vanilli: John Davis an Corona-Infektion gestorben

Anzeige

Anzeige

Der Sänger John Davis aus Fürth ist am Montag im Alter von 66 Jahren gestorben. Er starb an den Folgen einer Corona-Erkrankung, teilte seine Tochter am Abend via Facebook mit. Davis war eine der Originalstimmen der Band Milli Vanilli, die mit Playbackauftritten für einen Skandal sorgten.

„Leider verstarb mein Vater heute Abend am Coronavirus. Er machte viele Menschen glücklich mit seinem Lachen und seinem Lächeln, seinem glücklichen Wesen, seiner Liebe und vor allem durch seine Musik“, schreibt Jasmin Davis zu einem Video, das ihren Vater beim Singen des Liedes „Hallelujah“ zeigt.

Anzeige

Milli Vanilli produzierte Hits wie „Girl You Know It’s True“. Die beiden Frontmänner Fab Morvan und Rob Pilatus sangen allerdings nur Playback, wie sich 1990 herausstellte. Zu hören war unter anderem die Stimme von John Davis. Frank Farian war Produzent der Popband.