Miley Cyrus hatte ihr erstes Mal mit Liam Hemsworth - sagte es ihm aber nicht

Vor einem Jahr ließen sich Sängerin und Schauspielerin Miley Cyrus und Liam Hemsworth nach nur acht Monaten Ehe scheiden. Nun verrät die Sängerin, dass sie ihre Jungfräulichkeit an den Schauspieler verloren hat. Die beiden lernten sich am Film-Set von “Mit dir an meiner Seite” kennen, als die Schauspielerin erst 16 Jahre alt war.

“Ich habe ihn angelogen und ihm gesagt, dass er nicht der erste Mann ist, damit ich nicht wie ein Loser dastehe”, sagte sie im Podcast “Call her Daddy”, aus dem das “People”-Magazin zitiert. Die 27-Jährige erzählte weiter, dass sie zuvor noch mit keinem Jungen so weit gegangen sei - und den Mann, mit dem sie zum ersten Mal Sex hatte, habe sie später geheiratet. Zu diesem Zeitpunkt, sagt sie, habe sie aber auch schon sexuelle Erfahrungen mit Mädchen gemacht.

Miley Cyrus: Erst knapp zehn Jahre später sagte sie Liam Hemsworth die Wahrheit

Damals behauptete Cyrus, mit einem Bekannten aus dem gemeinsamen Freundeskreis geschlafen zu haben - der später eine gute Freundin von Hemsworth heiratete. Erst fast zehn Jahren soll die 27-Jährige Hemsworth die Wahrheit gebeichtet haben.

Cyrus und Hemsworth waren mehrere Jahre lang liiert und trennten sich immer mal wieder. Zweimal waren sie verlobt, im Dezember 2018 heirateten die beiden schließlich. Nach acht Monaten war alles aus. Sie begann eine kurze Liaison mit der Bloggerin Katilynn Carter und begab sich daraufhin in eine Beziehung mit dem australischen Sänger Cody Simpson. Obwohl die beiden seit zehn Jahren befreundet sind, gehen die beiden nach wenigen Monaten wieder getrennte Wege, wie sie kürzlich auf Instagram verriet. Dort bestätigte sie in einem Live-Video zu ihrer neuen Single die Gerüchte über die Trennung.