Miley Cyrus bekommt Geburtstagsständchen von Freund Cody Simpson

Anzeige

Anzeige

Popstar Miley Cyrus (27, "Don't Call Me Angel") hat das erste Mal ihren Geburtstag an der Seite ihres Freundes Cody Simpson (22) gefeiert. In einem Video auf der Instagram-Seite des Musikers singt er seiner Liebsten geradezu schüchtern ein kurzes Ständchen und widerlegt damit die Trennungsgerüchte, die zuletzt aufgebrandet waren. Zu dem Clip schrieb Simpson: "Alles Gute zum Geburtstag, Baby. Danke, dass du, du bist."

Auch Mileys berühmter Vater Billy Ray Cyrus (58) nutzte den Ehrentag seiner Tochter, um ihr seine ewige Liebe zu beweisen. Der Countrystar veröffentlichte den Mitschnitt eines alten Talkshow-Interviews, in dem eine putzige Miley auf seinem Schoß stolz erzählt, bald drei Jahre alt zu werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Happy Birthday @MileyCyrus!!! Love you so much pic.twitter.com/l9PwKYjmYI — Billy Ray Cyrus (@billyraycyrus) November 23, 2019

Miley Cyrus selbst ist auf ihrer Instagram-Seite zuletzt erstaunlich zurückhaltend gewesen, was Fans sogleich in Sorge um ihre Beziehung zu Cody Simpson versetzt hat. Lange sind sie und der rund fünf Jahre jüngere Sänger noch kein Paar - Anfang Oktober dieses Jahres wurden die beiden erstmals turtelnd gesichtet. Zuvor hatte sich Cyrus nach kurzer Ehe von Schauspieler Liam Hemsworth (29) getrennt.

RND/stk/spot