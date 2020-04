Mike Singer auf Instagram: Darum hat er alle Posts gelöscht - beendet er seine Musikkarriere?

Anzeige

Anzeige

Köln. Seit Montag herrscht großes Rätselraten bei den Fans des deutschen Teeniestars Mike Singer (20). Der Sänger, dem über 1,5 Millionen Fans auf Instagram folgen, löschte all seine Fotos und lud ein Video mit emotionalen Szenen seiner noch jungen Karriere hoch. Dazu schrieb der Künstler nur knapp: “Danke für alles.” Seine Fans fürchten, dass er seine Gesangskarriere beenden wird.

Am Dienstagabend wurde Singer in der Musikrateshow “The Masked Singer” als Fantasiefigur Wuschel enttarnt. Zuvor hatte er den Frank-Sinatra-Klassiker “(I Did It) My Way” zum Besten gegeben. Nach dem Finale sprach der 20-Jährige mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) über die Löschung der Instagram-Posts. “Ich habe zurzeit einfach unfassbar viele Gedanken in meinem Kopf und die muss ich erst mal sortieren. Vieles hat sich geändert und deshalb kann ich da gerade gar nicht so viel zu sagen.” Sieht ganz so aus, als wäre eine finale Entscheidung noch nicht gefallen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Mike Singer macht seit seinem zwölften Lebensjahr Musik

Fakt ist aber auch, dass Mike Singer bereits acht Jahre in der Musikbranche tätig ist: “Ich habe schon mit zwölf Jahren mit meiner Karriere angefangen und da gab es immer Schule und Musik gleichzeitig. Natürlich habe ich mehr auf die Schule geguckt, weil ich einen guten Abschluss machen wollte. Irgendwann habe ich dann beides gleichzeitig gemacht: erst drei Tage Schule, dann drei Tage Konzerte.”

Gerade erst war Singer in einer Folge der RTL-Serie “Der Lehrer” zu sehen. Hätte er denn Lust auf weitere Schauspielprojekte? “Auf jeden Fall. Im Sommer kommt ein Kinofilm raus, in dem ich eine Synchronrolle übernommen habe. Das war auch eine megacoole Erfahrung”, erzählt Singer.