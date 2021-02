„Tarzan“-Darsteller Mike Henry ist tot: „Einer der liebenswertesten Männer“

Anzeige

Der Schauspieler und ehemalige American-Football-Profi Michael Dennis Henry, besser bekannt als Mike Henry, ist tot. Das bestätigt seine Ehefrau Cheryl in einem Statement. „Man konnte niemanden finden, der jemals schlecht über Mike gesprochen hat. Er war einer der liebenswertesten Männer, die jemals diese Erde beehrt haben“, zitiert das US-Magazin „Variety“.

Henry starb demnach bereits am 8. Januar 2021 in einem Krankenhaus im kalifornischen Burbank im Alter von 84 Jahren. Er litt an einer chronischen traumatischen Enzephalopathie. Das ist eine neurale Erkrankung, die nach häufigen Schlägen oder Stößen auf den Kopf auftreten kann. Außerdem kämpfte er gegen Parkinson.

Bekannt wurde Mike Henry zunächst als NFL-Spieler bei den Pittsburgh Steelers und den Los Angeles Rams. 1964 beendete er seine Karriere als Sportler und trat vor die Kamera. Henry spielte unter anderem in drei Filmen die Hauptrolle als „Tarzan“.

Nach seiner Parkinson-Diagnose 1988 zog er sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Henry hinterlässt neben seiner Ehefrau Cheryl, mit der er 36 Jahre lang verheiratet war, seine Tochter Shannon Noble.