Krebserkrankung: Mickie Krause wurde zum zweiten Mal operiert

Vor wenigen Wochen hatte Partysänger Mickie Krause eine Blasenkrebserkrankung öffentlich gemacht, wegen der er bereits operiert worden war. Jetzt berichtete der 51-Jährige im Gespräch mit RTL von einer zweiten Operation und seiner Rekonvaleszenz. „Mir geht es wirklich gut“, betonte Krause.

Am 22. Februar habe er seine sogenannte Nachresektion gehabt, dabei sei kein Tumor mehr gefunden worden. „Die Jungs haben sehr, sehr gute Arbeit geleistet, der Tumor wurde erfolgreich entfernt“, so Krause.

Er fühle sich jetzt „absolut fit“ und sei zum ersten Mal an der Nordsee, wo er sich erholt, wieder joggen gewesen. „Ganze 45 Minuten in einem 6er-Schnitt. Das war für mich eine Wohltat und hat mir sehr, sehr gut getan“, sagte der Schlagersänger.

Mickie Krause: „Gesundheitlich sehe ich da gar keine Probleme“

Er habe jetzt lange Zeit nichts gemacht, sagte Krause. „Ich freue mich auf die nächsten Termine. Eine Auszeit gönne ich mir nicht.“ Er wolle sich aber ein Wohnmobil mieten und eine Woche lang durch Europa reisen. Am 26. März werde er dann wieder in Hannover auf der Bühne stehen, versprach der Schlagersänger. Die Mallorca-Saison beginne im April, gleich 40 Termine ständen an. „Gesundheitlich sehe ich da gar keine Probleme.“

Der Tumor in der Blase war bei Dreharbeiten zu der Vox-Show „Showtime of my life - Stars gegen Krebs“ festgestellt worden. In der Sendung, die Mitte Februar ausgestrahlt wurde, wollten Prominente auf das Thema Krebsvorsorge aufmerksam machen - unter anderem mit einer gemeinsam einstudierten Striptease-Choreographie. Aber auch die eigene Krebsvorsorge der Kandidaten beim Arzt wurde begleitet.

„Ich bin im Nachhinein sehr dankbar, dass ich diese Vorsorge gemacht habe. Denn wenn ich sie nicht gemacht hätte - wer weiß, was in einem halben Jahr mit mir passiert wäre“, sagte Ballermann-Ikone Krause kurz vor der Ausstrahlung.