Mickie Krause hat Krebs - und erhält die Diagnose durch Zufall in TV-Show

Als Teilnehmer bei der TV-Sendung „Showtime of my Life“ strippt Party-Sänger Mickie Krause zusammen mit anderen prominenten Männern und Frauen, um für die Krebsvorsorge zu werben. Die Botschaft hinter dem Projekt lautet: „Wenn wir uns vor einem Millionen-Publikum ausziehen, schafft ihr das auch vor einem Arzt.“ Doch ausgerechnet bei Dreharbeiten für das Format erhält der 51-Jährige eine schwerwiegende Diagnose: Er ist an Blasenkrebs erkrankt – der Moment, in dem er das erste Mal von seiner Erkrankung erfährt, wird im Rahmen der Show im Fernsehen zu sehen sein.

„Aufgeben kann jetzt keine Option sein“

„Am 6. Januar bekam ich die Diagnose Blasenkrebs. Am 8. stand ich im Finale von ‚Showtime of my Life‘, ich habe gemeinsam mit meinen Mitstreitern performt. Wir haben eine vierminütige Choreografie präsentiert“, erzählt der 51-Jährige im Gespräch mit RTL. Hilflos habe er sich gefühlt, berichtet der Entertainer weiter – „weil ich überhaupt nicht mit dieser Diagnose gerechnet habe“. Umso dankbarer sei er im Nachhinein, dass er im Rahmen der TV-Show die Vorsorgeuntersuchung gemacht habe.

Ans Aufgeben hatte Krause nicht gedacht – bereits im Verlauf der weiteren Dreharbeiten zeigte er sich kämpferisch, wie er gegenüber RTL weiter erklärt: „Ich habe einfach gedacht: Aufgeben kann jetzt keine Option sein. Du musst jetzt Stärke zeigen. Ich habe hier sieben Kumpels und wir haben eine Botschaft, die möchte ich natürlich mit den Jungs umsetzen. Ich stell mich dieser Geschichte, ich bin ein starker Mensch, ich komm da raus.“

Inzwischen hat sich der Schlagersänger einer Operation unterzogen, die er gut überstanden hat. Seinen Auftritt und den bewegenden Moment, in dem er von seiner Krankheit erfährt, zeigt VOX am 15. Februar ab 20.15 Uhr