Mick Jagger schenkt Freundin Anwesen in Florida zu Weihnachten

Anzeige

Anzeige

Lakewood Ranch. Der Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger hat seiner Freundin Melanie Hamrick Medienberichten zufolge ein Anwesen südlich von Tampa in Florida zu Weihnachten geschenkt. Die Zeitung „Sarasota Herald-Tribune“ berichtete, das Haus mit vier Schlafzimmern liege in der Gemeinde Lakewood Ranch. Es befindet sich neben einem See und in der Nähe von Nachbarn, wie Fotos auf der Webseite der Zeitung belegen. Die Immobilienfirma Michael Saunders & Company gab an, Jagger habe Ende Oktober mehr als 1,9 Millionen Dollar für das Anwesen gezahlt. Das Grundstück gehöre Hamrick.

Die Immobilienmaklerin Tina Ciaccio berichtete, Jagger und Hamrick hätten das Haus vor dem Kauf nicht persönlich besucht. Es habe ein Online-Treffen gegeben. „Es war sehr cool, Mick Jaggers Stimme am Telefon zu hören; das war schön“, sagte Ciaccio der „Herald-Tribune“.

Laut der Zeitung berichtete das Promi-Portal „Page Six“ zuvor über Jaggers teures Weihnachtsgeschenk für Hamrick.