Michelle Obama: Manchmal konnte sie Barack nicht ausstehen

Anzeige

Anzeige

Barack und Michelle Obama gelten als Traumpaar: keine Skandale, viel Liebe, starker Zusammenhalt. Doch nicht immer ist es bei den Obamas tatsächlich so rosig zugegangen, wie sie nach außen gerne vermitteln.

Das verriet nun Michelle Obama in der neuesten Folge ihres Podcasts. “Eine Ehe ist hart. Es ist für jeden ein Kampf”, sagte die ehemalige First Lady, die seit fast 30 Jahren mit Barack Obama verheiratet ist laut “Huffington Post”. Noch schwieriger sei es für eine Beziehung, wenn Kinder im Spiel seien. Sie möchte junge Paare motivieren, in schwierigen Zeiten nicht sofort aufzugeben.

Michelle Obama will jungen Paaren Mut machen - Krisen in einer Ehe seien normal

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

“Es gab Zeiten, in denen ich Barack aus dem Fenster stoßen wollte”, sagt sie mit einem Lächeln. “Ihr müsst wissen, dass es Zeiten - lange Perioden - geben wird, in denen ihr euch nicht ausstehen könnt”, so die 56-Jährige, die ihre Jugendliebe 1992 heiratete und zwei Töchter mit dem Ex-Präsidenten hat: Malia (22) und Sasha (19). “Aber da nicht über solche Phasen gesprochen wird, denken junge Paare, die vor solchen Herausforderungen stehen, dass alles kaputt ist.”

Anzeige

Michelle Obama, die in ihrer Biografie “Becoming” bereits verriet, dass sie nach der Geburt der beiden Töchter mit Barack zur Eheberatung ging, bezeichnet ihre Ehe als “sehr stark”: “Ich möchte nur sagen, schaut, wenn solche Dinge eine Ehe kaputt machen, dann wäre Baracks und meine schon sehr oft zerbrochen. Und wenn ich aufgegeben hätte, wenn ich in diesen schweren Zeiten davon gelaufen wäre, dann hätte ich auch alle das Schöne, das da war, verpasst.”