Neue Frisur: Michelle Hunziker trennt sich von ihren langen Haaren

Michelle Hunziker überrascht ihre Fans mit einer neuen Frisur: Nach 25 Jahren hat sich die Moderatorin von ihrer langen blonden Mähne getrennt. Ihr Haar ist jetzt nur noch schulterlang.

Ihre neue Frisur präsentiert Hunziger auf Instagram: „Große Revolutionen finden in der Stille statt”, schreibt die gebürtige Italienerin in ihrer Heimatsprache zu einem Foto. Trotz des ungewohnten Anblicks sind ihre Fans begeistert, in den Kommentaren findet sich viel Lob für die kürzeren Haare.

In einem weiteren Instagram-Post zeigt die 44-Jährige das Umstyling als Zeitraffer-Video. Darin ist auch die Friseurin zu sehen, die Michelles Mähne immer kürzer werden ließ. „Ich präsentiere Ihnen eine sehr mutige Frau: Alessia Solidani, die furchtlos die Verantwortung übernommen hat, mein Aussehen nach 25 Jahren zu ändern”, schreibt Hunziker.

Während des Umstylings sieht man Michelle Hunziker mit einem Weinglas in der Hand. War also Alkohol im Spiel? „Tatsächlich musste ich, wie ihr seht, zwei Gläser Wein trinken, um die Herausforderung zu meistern”, scherzte der TV-Star. Ein bisschen Mut war vor dem Griff zur Schere also doch nötig.