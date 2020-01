Michael Wendlers Mutter lästert über Laura Müller: “Puppe zum Spielen”

Anzeige

Für ordentlich Aufsehen hat Laura Müller (19), die Freundin von Schlagersänger Michael Wendler, mit der Nachricht gesorgt, dass sie am Donnerstag im "Playboy" zu sehen sein wird. Der Zeitpunkt dürfte der jungen Influencerin gut passen: Denn am 10. Januar zieht die Ex-Frau vom Wendler, Claudia Norberg (49), ins "Dschungelcamp" ein. Mit den Nacktfotos stiehlt Laura Müller ihr vermutlich wieder einmal die Show.

Doch Rückendeckung bekommt Wendler-Ex Norberg nun von der Mutter des Schlagersängers - die dessen junge Freundin wohl nicht ganz ernst nehmen kann. Bei einem Besuch kurz vor Start des "Dschungelcamps" von Norberg bei ihrer Ex-Schwiegermutter Christine Wendler begleitete RTL die Kandidatin - und da sagte Wendlers Mutter zu Norberg: "Du wirst immer meine Schwiegertochter bleiben - egal was passiert." Anders denkt sie über Wendlers Freundin Laura Müller: "Ich will ja nicht zu viel sagen: Aber ich glaube nicht, dass das mit Laura was für die Ewigkeit ist." Sie könne sich auch eine Versöhnung mit Norberg vorstellen.

Bei Claudia Norberg löste Trennung große Selbstzweifel aus

Bei Norberg jedenfalls löste die Trennung des Wendlers und seine neue Beziehung zur viel jüngeren Laura Müller große Selbstzweifel aus: "Man guckt in den Spiegel und fragt sich: ,Hat es an meinem Aussehen gelegen? Hätte ich mehr tun können? Hätte ich mich besser anziehen können? Hätte ich mich noch mehr pflegen können? Hätte ich mehr Sport treiben können? All diese Zweifel kommen natürlich in einem auf", sagt sie gegenüber RTL.

Wendlers Mutter sieht dafür keinen Grund: "Also das kann man ja nicht vergleichen! Das könnte ja mein Enkelkind sein", sagt sie über Laura Müller, die neue Freundin ihres Sohnes. Und dann setzt sie lachend noch einen drauf: "Ne Puppe zum Spielen oder was?!"

Lauras Vater mag ihre Nacktfotos

Laura Müller scheint sich dadurch nicht ärgern zu lassen - und freut sich über das "Playboy"-Shooting, das sie machen durfte. "Ich bin so unfassbar stolz und glücklich, das Cover der aktuellen Ausgabe des deutschen ‚Playboys‘ sein zu dürfen. Ein großer Traum geht damit für mich in Erfüllung, auch wenn ich daran denke, welche Ikonen dieses Magazin schon geziert haben: Marilyn Monroe, Madonna, Naomi Campbell, Pamela Anderson und jetzt ich. Ich fühle mich sehr geehrt“, sagt sie der "Bild". Und Freund Wendler bestätigt sie darin: "Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Freundin und auf das Ergebnis, welches sich sehen lassen kann“, erzählt er der Zeitung.

Und der Wendler ist nicht der einzige, der die Nacktfotos schon sehen durfte - auch ihrem Vater hat Laura sie schon gezeigt - der stand anfangs skeptisch gegenüber der Beziehung mit dem Wendler. Das scheint sich geändert zu haben: „Seine Worte waren: ‚WOW!‘‘ Mein Papa wurde von Anfang an mit einbezogen und wusste Bescheid. Er ist sehr stolz auf mich und hat die Fotos natürlich schon gesehen“, erzählt Laura Müller der "Bild".

