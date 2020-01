Michael Wendlers Freundin Laura: Hat sie sich für den Playboy ausgezogen?

Anzeige

Ganz schön viel los in der Familie von Michael Wendler: Am Freitag zieht seine Ex-Frau Claudia Norberg ins RTL-Dschungelcamp ein. Was sie dort über das Ehe-Aus mit dem Ballermann-Sänger erzählt? Noch ungewiss. Gleichzeitig soll aber seine neue Freundin Laura Müller anderswo für Aufmerksamkeit sorgen: Laut "RTL.de" soll die 19-Jährige in der kommenden Ausgabe des "Playboy" zu sehen sein.

Das wäre nicht nur wegen des Timings um den Dschungelcamp-Einzug der Wendler-Ex überraschend, sondern auch, weil in den vergangenen Jahren zu diesem Zeitpunkt immer eine Teilnehmerin der RTL-Sendung auf dem Titel war. Kommentiert hat die 19-Jährige das Gerücht allerdings bislang nicht - auch vom Playboy fehlt noch eine offizielle Bestätigung. Aber spätestens Donnerstag wird das Geheimnis gelüftet: Dann nämlich erscheint die neue Ausgabe des Männer-Magazins.

RND/lob