Michael Wendler und Laura Müller: Zurück in Florida gibt es eine Yacht

Erst kürzlich gab es einen neuen Geländewagen, nun legen Michael Wendler und Laura Müller nach. Auf Instagram zeigen die beiden ihre neue Yacht. In ihren Instagram-Stories zeigt sich die 19-Jährige auf dem schicken Schmuckstück und schreibt dazu: “We bought a new boat. Our new boat!” (“Wir haben uns ein neues Boot gekauft. Unser neues Boot!") und verzierte es mit einem Herzchen. Später spricht sie begeistert von ihrer Yacht.

Ihr Verlobter, Schlager-Sänger Michael Wendler, steht am Steuer und schippert seine Liebste und seine Tochter Adeline Norberg rund um Cape Coral in Florida über das Wasser. Für Bescheidenheit ist der Sänger ja nicht gerade bekannt, stilecht heißt das Boot auch Captain Wendler. Der lenkt daher auch das Boot, in einem weißen Shirt, während die Damen sich im Bikini präsentieren. Laura Müller hat ihr Video in den Stories dazu mit Wendlers Song “Egal” unterlegt, wozu alle drei Playback singen. In dem Musikvideo fährt er ebenfalls mit einem Boot, während er seinen Song trällert.

Michael Wendler und Laura Müller sind erst vor wenigen Tagen in ihre Wahlheimat Florida zurückgekehrt

Bleibt nur die Frage, wie der verschuldete Wendler sich solch eine Yacht leisten konnte? Allein dem Finanzamt in Deutschland schuldet er mehr als eine Million Euro an Steuernachzahlungen. Gut möglich, dass seine Verlobte Laura Müller, die als Influencerin sehr gefragt ist, das Geld für das neue Transportmittel aufbrachte. Der Sänger gab kürzlich an, dass es derzeit seine Verlobte ist, die die Rechnungen bezahle.

In einem weiteren Video meldet sich der Wendler und zeigt sich erfreut, endlich wieder zurück in Florida zu sein. Das Paar war während des Ausbruchs der Corona-Pandemie in Deutschland, weil Laura Müller bei der RTL-Sendung “Let’s Dance” mitgemacht hatte. Über Kanada, wo die beiden eine Quarantäne-Zeit absitzen mussten, konnten sie schließlich in die USA einreisen. Dort sollen, so der 47-Jährige, auch bald die Dreharbeiten für die Reality-TV-Sendung zur Hochzeit des Paares weitergehen.