Michael Wendler und Laura Müller: Hochzeit in Europa statt Las Vegas

Vor einigen Wochen heirateten Laura Müller und Michael Wendler standesamtlich in der gemeinsamen Wahlheimat Florida per Videotelefonie. Die kirchliche Trauung sollte zum großen Ereignis werden – doch wegen Corona findet sie nicht wie geplant in Las Vegas statt. Das gab der neue “DSDS”-Juror in seiner Instagram-Story bekannt.

“Jetzt habe ich für euch eine spektakuläre Neuigkeit und zwar wird geheiratet. Nächsten Monat ist es so weit, hier in Europa feiern wir unsere kirchliche Hochzeit”, teilte der Wendler auf Instagram mit. Wo genau die Party steigt, ist noch nicht klar. Fest steht nur, dass die Hochzeit im Oktober stattfindet. Die Feier soll im Rahmen der Sendung “Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet” live bei RTL übertragen werden.