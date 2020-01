Michael Wendler über Geldsorgen: “Ich werde jede Forderung bezahlen”

Anzeige

Am Mittwochabend ging Schlagersänger Michael Wendler auf seinem Instagram-Kanal 15 Minuten lang live und seine Fans durften ihn fragen, was sie wollten, wie "RTL" berichtet. Ein User wollte von ihm wissen, wie es mit den angeblich ausstehenden finanziellen Forderungen aussieht. Daraufhin antwortete der Wendler: "Ich wurde so oft schon darauf hingewiesen, meine Steuern zu bezahlen und Rechnungen zu bezahlen. Ich kann nur immer wieder sagen: Das ist so lächerlich. Denn ich werde jede Forderung gegen mich natürlich bezahlen."

Dann führt er das Thema Geldsorgen noch etwas weiter aus: "Manche größere Forderungen dauern etwas länger. Aber das ist bei euch ja auch genauso. Mein Leben ist eigentlich nicht anders als euer Leben auch." Am Ende verspricht der Musiker, der zur Zeit in Florida lebt: "Alles wird gelöst, alles wird geregelt. Und dafür stehe ich mit meinem Namen."

RND/kiel