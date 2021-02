Profil von Michael Wendler bei Instagram offenbar gesperrt

Locke down ab 1. März

Viruswelle und Kältewelle addieren sich zu einem doppelten Drama in Deutschland: Erstmals fällt die Schule gleich aus zwei Gründen aus. Die Regierenden aber bieten jetzt immerhin den pandemiemüden Regierten etwas Trost und geben ihnen die ersten händeringend erbetenen Fahrpläne in die Hand. Ein banales Ereignis wird damit zur schimmernden Vision in dunkler Zeit: der nächste Friseurbesuch.