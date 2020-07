Michael Wendler: Sein Babywunsch für die Hochzeitsnacht

Anzeige

In einem Monat heiratet Schlagersänger Michael Wendler seine Laura kirchlich in der Glücksspielmetropole Las Vegas. Von der Hochzeitsnacht hat er schon ganz genaue Vorstellungen, wie er in der Reality-Soap “Laura & der Wendler – Jetzt wird geheiratet” (Vox) verriet.

Dort probierte Laura Kuchen am Stil, sogenannte Pop-Cakes, und musste sich einen Vortrag von ihrem Liebsten anhören. “Aber nicht so, dass du abends dann Bauchschmerzen hast. In der Hochzeitsnacht Bauchschmerzen wäre schon schlecht für mich, muss ich mal an dieser Stelle sagen. Du weißt ja: In der Hochzeitsnacht werden die Kinder gemacht.”

Laura sind die pikanten Bemerkungen ihres Angetrauten sichtlich peinlich. “Sei anständig jetzt”, ermahnt sie ihn. Doch der Wendler rechtfertigt sich: “Ich kann ja auch mal meine Wünsche äußern, oder darf ich das nicht? Ganz bescheidene Wünsche. Wahrscheinlich wird’s noch schlimmer, wenn ich geheiratet habe. Dann habe ich gar nichts mehr zu sagen.”