Michael Wendler schreibt seiner Laura einen Hochzeitssong

Köln. Die Vorbereitungen für die Hochzeit von Schlagersänger Michael Wendler und seiner jungen Verlobten Laura Müller laufen auf Hochtouren. Erst am Freitag war Müller bei der RTL-Tanzshow “Let’s Dance” (RTL) rausgewählt worden. Einen Abend später trat der Wendler mit seinem neuen Kumpel Oliver Pocher in der Unterhaltungsshow “Denn sie wissen nicht, was passiert” (RTL) gegen Barbara Schöneberger und Günther Jauch an.

Vor Beginn der Show verriet Michael Wendler in einem Interview mit “RTL”: “Laura hat sich einen Hochzeitssong gewünscht. Den habe ich jetzt geschrieben, während Laura getanzt hat in den letzten Wochen." Gewohnt selbstbewusst lobt der Wendler sich selber: "Das Ergebnis ist halt spektakulär.” Den Song wird man bestimmt in der Doku “Laura & der Wendler - Verliebt in Amerika” (TVnow) hören und sich dann selber ein Bild von der Qualität machen können...

RND/kiel

