Michael Wendler kündigt Telegram-Rückzug an: „Habe gesagt, was wichtig war“

Michael Wendler (48) hat angekündigt, seinen Telegram-Kanal schließen zu wollen. Der Schlagersänger, der vor rund drei Wochen wegen kritischer Äußerungen an der Corona-Politik für einen Skandal sorgte, schrieb seinen Anhängern via Telegram: „Liebe Fans und Freunde, liebe Follower, ich habe gesagt, was wichtig war und getan, was ich konnte. Jetzt seid ihr aufgefordert, die Welt zu verbessern und sich nicht nur auf andere zu verlassen, die euch die Arbeit abnehmen.“

Schon Anfang der Woche hatte Wendler in einem Videostatement auf Instagram zurückgerudert. Er sei kein Verschwörungstheoretiker oder Corona-Leugner, sagte er.