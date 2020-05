Michael Wendler gibt bekannt: Die Scheidung ist durch

Anzeige

Anzeige

Bahn frei für die Hochzeit von Michael Wendler und seiner Freundin Laura: Der Schlagerstar ist nun von seiner Ex-Frau Claudia Norberg geschieden. Das gab der 47-Jährige am frühen Samstagmorgen auf seiner Instagram-Seite bekannt.

In einem Post in seiner Instagram-Story heißt es: “Endlich geschieden! Das Scheidungsgericht in den USA hat am 13. Mai 2020 die Ehe zwischen mir und meiner Ex geschieden.” Damit steht der Hochzeit mit seiner Freundin Laura Müller nichts mehr im Wege. Erst kürzlich hielt der Sänger um die Hand der 19-Jährigen an, geheiratet werden soll noch in diesem Jahr. Welchen Nachnamen die beiden wählen, ist noch unklar. Wendlers Ex-Frau Claudia bat das Paar allerdings in einem offenen Brief, nicht ihren Nachnamen Norberg anzunehmen.

Der Weg bis zur Trauung und die Hochzeit selbst soll von RTL, Vox und TV Now begleitet werden, die Feierlichkeiten sollen in Las Vegas stattfinden.