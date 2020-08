Michael Schulte wird wieder Papa: „Baby Nr. 2 on the way“

Anzeige

Schöne Neuigkeiten von Michael Schulte: Der Sänger (30) wird zum zweiten Mal Vater. Bei Instagram postete er ein Foto des Babybauchs seiner Frau Katharina und schrieb dazu: „Baby Nr. 2 on the way!“

Der 30-Jährige und seine Ehefrau sind allerdings nicht die einzigen, die sich offensichtlich auf den Familienzuwachs freuen: Auf dem Foto ist auch Schultes zweijähriger Sohn zu sehen, der Mamas Babybauch anfasst. „Luis nimmt schonmal Kontakt auf“, schreibt Michael Schulte weiter.

Mit seinem Lied „You Let Me Walk Alone“ war der ehemalige Kandidat der Musikshow „The Voice of Germany“ 2018 beim Eurovision Song Contest in Lissabon überraschend auf Platz vier gelandet. Der in Schleswig-Holstein aufgewachsene Sänger lebt mit seiner Frau Katharina und Sohn Luis auf dem Land in der Nähe von Buxtehude.