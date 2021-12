Mit „I‘m a Believer“ wurde er zum Teenie-Idol: Monkees-Sänger Michael Nesmith ist tot

Anzeige

Michael Nesmith, Sänger und Gitarrist der legendären US-Popband The Monkees („I‘m a Believer“), ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 78 Jahren, wie seine Familie mitteilte.

„Mit unendlicher Liebe geben wir bekannt, dass Michael Nesmith heute Morgen in seinem Haus, umgeben von seiner Familie, friedlich und eines natürlichen Todes gestorben ist“, heißt es in einer Erklärung seiner Familie, aus der US-Medien zitieren. „Wir bitten Sie, unsere Privatsphäre zu diesem Zeitpunkt zu respektieren, und wir danken Ihnen für die Liebe und das Licht, die Sie ihm und uns gezeigt haben.“

Nesmiths Manager Andrew Sandoval bestätigte den Tod des Sängers ebenfalls bei Twitter.

Die Monkees – bestehend aus Davy Jones, Micky Dolenz, Michael Nesmith und Peter Tork – wurden 1965 eigentlich als Boyband für eine Fernsehshow gegründet. Mit ihren Hits „I‘m a Believer“, „Last Train to Clarksville“ sowie „Little Bit Me, Little Bit You“ waren sie aber auch außerhalb des Fernsehens erfolgreich, alle vier waren Teenie-Idole. 1967 verkauften die Monkees laut eines Berichts der „Washington Post“ 35 Millionen Alben und in dem Jahr damit doppelt so viele wie die Beatles und die Rolling Stones gemeinsam.

The Monkees gingen 2011 noch einmal auf Tour

Wenige Jahre nach dem Ende der Fernsehserie 1968 löste sich die Gruppe eigentlich auf. Doch die Musiker traten über Jahre hinweg immer wieder zusammen auf und gingen 2011 noch einmal auf Tour.

Auch hinter den Kulissen der Musik- und Fernsehindustrie war Nesmith erfolgreich: Er entwickelte ein Videoformat, genannt „Pop Clips“, für den US-Kabelsender Nickelodeon, das letztlich zur Gründung des Musiksenders MTV führte.