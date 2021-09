Michael K. Williams ist tot - US-Schauspieler spielte Omar in „The Wire“

Anzeige

New York. US-Schauspieler Michael K. Williams, der für seine Rolle als Omar in der Serie „The Wire“ bekannt wurde, ist gestorben. Die Polizei fand den 54-Jährigen am Montag tot in seiner Wohnung im New Yorker Stadtteil Brooklyn, wie die Polizei der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mitteilte. Die Hintergründe blieben zunächst unklar.

Williams brillierte in Serien immer wieder mit seinem Talent, komplexe Charaktere darzustellen und bekam dafür auch mehrere Emmy-Nominierungen. Neben der Meilenstein-Serie „The Wire“, wo Williams die Untergrund-Persönlichkeit Omar Little spielte, zeigte er auch in „Boardwalk Empire“ als Chalky White sein Können.

Zu sehen war er außerdem in „The Night Of - Die Wahrheit einer Nacht“ und Filme wie „12 Years a Slave“ oder „Inherent Vice - Natürliche Mängel“. Sein Markenzeichen war seine Narbe auf der Stirn und zwischen den Augen.