Michael Jordan spendet zehn Millionen Dollar für Bau von zwei Krankenhäusern

Anzeige

Anzeige

Wilmington. Basketball-Legende Michael Jordan spendet zehn Millionen Dollar zum Bau von zwei Krankenhäusern in einkommensschwachen Regionen in North Carolina. Die beiden Zentren sollen Anfang 2022 im Bezirk New Hanover County eröffnen, wie ein regionaler Gesundheitsverwalter am Montag mitteilte. Medienberichten zufolge handelt es sich um eine der größten Spenden, die der Sportstar je gemacht hat.

2019 und 2020 gab „MJ“ sieben Millionen Dollar für die Eröffnung von Kliniken in Charlotte. Damals wie heute arbeitete der Ex-Basketballer mit dem Anbieter Novant Health zusammen. Er sei sehr stolz, mit der neuerlichen Zusammenarbeit in seiner Heimatstadt mehr Zugang zu wichtiger medizinischer Versorgung zu ermöglichen. „Jeder sollte Zugang zu einer qualitativen Gesundheitsversorgung haben, egal, wo sie leben, oder ob sie eine Versicherung haben oder nicht.“

Jordan wuchs in Wilmington auf, der Hauptstadt des Bezirks New Hanover. „Wilmington hat einen besonderen Platz in meinem Herzen und es tut wirklich gut, der Gemeinschaft etwas zurückgeben zu können, die mich mein ganzes Leben unterstützt hat.“