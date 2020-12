Michael Jacksons „Neverland“-Ranch verkauft

Anzeige

Ein Zoo, zahlreiche Fahrgeschäfte und eine Eisenbahn – die „Neverland“-Ranch von Michael Jackson ist berühmt für ihre Attraktionen und berüchtigt für die angeblichen Straftaten, die sich dort abgespielt haben sollen. Nun hat der Milliardär Ron Burkle, der mit der Familie des Musikers befreundet ist, das Anwesen in Kalifornien gekauft.

Wie „Wallstreet Journal“ berichtet, bezahlte der Investor umgerechnet circa 18 Millionen Euro. Der Betrag liegt weit unter dem geforderten Preis: Im Jahr 2020 wurde die Ranch noch für umgerechnet 80 Millionen Euro inseriert.

Kinder auf die Ranch eingeladen

Michael Jackson kaufte die Ranch im Jahr 1988: Der „King of Pop“ war bekannt dafür, Kinder auf die Ranch einzuladen. In der Dokumentation „Leaving Neverland“ (2019) gaben zwei Männer an, auf dem Anwesen von Jackson im Kindesalter missbraucht worden zu sein. Schon in den Jahren vor seinem Tod warfen weitere Kinder dem Musiker Missbrauch vor. Jackson wies die Vorwürfe von sich. Im Jahr 2005 kam es zu einem Prozess, bei dem Jackson freigesprochen wurde.

Die "Neverland"-Ranch des verstorbenen Musikers Michael Jackson verlor über die Jahre an Wert.

Nach dem Freispruch sagte Jackson, dass er seine Ranch nie wieder besuchen möchte – er überschrieb sie 2008 der Investorengruppe Colony Capital LLC. Der Musiker starb rund ein Jahr später an einer Überdosis des Narkosemittels Propofol. Er wurde nur 50 Jahre alt.