Michael J. Fox geht in zweiten Schauspiel-Ruhestand: „Alles hat seine Zeit“

Los Angeles. Schauspieler Michael J. Fox geht nach eigenen Aussagen in einen zweiten Ruhestand von der Schauspielerei - der in ein Karriere-Ende übergehen könnte. „In Fairness mir selbst gegenüber und gegenüber Produzenten, Regisseuren“ und anderen, gehe er in einen zweiten Ruhestand, schreibt der 59 Jahre alte Fox in seinem jüngst erschienenen Buch „No Time Like the Future“. „Das könnte sich ändern, denn alles ändert sich. Aber wenn dies das Ende meiner Schauspielkarriere ist, dann soll es so sein.“

Fox kämpft mit Parkinson-Erkrankung

Seine gesundheitlichen Probleme seien nur ein Faktor bei seiner Entscheidung gewesen, hieß es. „Alles hat seine Zeit, und meine Zeit, die ich mit einem zwölfstündigen Arbeitstag und dem Auswendiglernen von sieben Dialogseiten verbracht habe, liegt hinter mir“, schreibt Fox, wie das US-Promimagazin „People“ aus dem Buch zitiert. Er kämpft seit Jahrzehnten mit einer Parkinson-Erkrankung. Deswegen hatte er bereits zwischen 2000 und 2009 eine längere Schauspiel-Pause eingelegt.