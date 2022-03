Schlagersänger Michael Hartl liegt nach Schlaganfall im Koma

Anzeige

Der Schlagersänger Michael Hartl vom Duo Marianne und Michael („Heute ist Tanz“) hatte in der Nacht zu Donnerstag einen Schlaganfall und liegt in einem Krankenhaus in Bayern. Das bestätigte seine Frau Marianna zunächst dem Magazin „Bunte“. Nach einer Notoperation befinde sich der 72-Jährige im künstlichen Koma, sein Zustand sei stabil. „Michael ist stark und ein Kämpfer, er wird es schaffen und bald wieder gesund werden“, sagte Marianne Hartl am Abend der „Bild“-Zeitung.

Seiner Frau zufolge hatte Michael Hartl in den vergangenen Tagen einen Hilfsgütertransport in die Ukraine organisiert, der am Freitag in Richtung ukrainischer Grenze aufbrechen sollte – der Sänger wollte selbst am Steuer sitzen. „Michael hat sich in den letzten Tagen bei der Vorbereitung des Transports völlig verausgabt. Er wollte unbedingt helfen. Jetzt ist er es, der auf Hilfe angewiesen ist“, so Marianne Hartl zu „Bild“.

Marianne und Michael treten seit Mitte der 1970er-Jahre gemeinsam auf. Auch als Moderatorenduo standen beide gemeinsam vor der Kamera, unter anderem für die „Superhitparade der Volksmusik“ im ZDF und die Musikshow „Lustige Musikanten“.