Michael Douglas verrät: So feiert Vater Kirk seinen 103. Geburtstag

Am 9. Dezember wird der US-Schauspieler Kirk Douglas ("El Perdido") seinen 103. Geburtstag feiern. Ob und wie sein Vater das Erreichen dieses biblischen Alters feiern wird, verriet nun Michael Douglas (75, "Der Rosenkrieg") während seines Auftritts in der US-Talkshow von Jimmy Kimmel (52). Eine große Party wie zum 100. Geburtstag wird es in jedem Fall nicht geben, darauf habe sein Vater keine Lust mehr.

Kirk Douglas freut sich auf ein gemütliches Familienessen

In dem Alter wolle man keine riesige Feier mehr, erzählte Douglas junior. Jetzt habe ihn sein Vater mit Tränen in den Augen darum gebeten, nichts zu organisieren. "Lass uns einfach gemeinsam zu Abend essen, die ganze Familie. Bringe die Kinder mit", habe sein Vater zu ihm gesagt. Diesen Wunsch werde er ihm erfüllen: "Es gibt auch keine Überraschungsparty."

RND/dr/spot