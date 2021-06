Stimme von Johnny Depp und Brad Pitt: Schauspieler und Synchronsprecher Michael Deffert ist tot

Anzeige

Anzeige

Der Schauspieler und Synchronsprecher Michael Deffert ist tot. Sein Management bestätigte seinen Tod gegenüber „Focus“. Er starb nach kurzer, schwerer Krankheit am 13. Juni in einem Berliner Krankenhaus, erzählte sein Freund und Kollege Florian David Fitz der „Bild“-Zeitung. Deffert wurde 53 Jahre alt.

Fitz soll einige Tage vor seinem Tod noch bei ihm gewesen sein. „Es ging alles wahnsinnig schnell. Michael war wie ein Bruder für mich“, erklärte er der Zeitung.

Anzeige

Michael Deffert wurde mit der RTL-Krimiserie „SK-Babies“ bekannt und spielte unter anderem im „Tatort“, beim „Bergdoktor“ und bei „Alarm für Cobra 11″ mit. Er synchronisierte außerdem zahlreiche Hollywoodstars: Brad Pitt in „Thelma & Louise“ und „Johnny Suede“, Johnny Depp in „Cry-Baby“ und „Arizona Dream“ und Simon Pegg in „Shaun of the Dead – Ein Zombie kommt selten allein“. In der Serie „Criminal Minds“ ist er als Derek Morgan zu hören.