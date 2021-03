Melissa McCarthy: Hasserfüllte sind geisteskrank

Anzeige

Anzeige

Seit dem Ausbruch der Covid-Pandemie ist ihr alles andere als zum Lachen zumute. Doch es ist nicht das Virus, was Melissa McCarthy am meisten Angst macht. Im „Instyle“-Magazin macht die Kinokomikerin sich um die Zukunft der amerikanischen Gesellschaft große Sorgen: „Was ich mehr als alles andere zum Fürchten finde, ist, dass sich Menschen noch nie so sehr gegenseitig gehasst haben, obwohl sie sich nicht einmal kennen. Sie hassen den Gedanken daran, dass es Leute gibt, die anders sind als sie selbst.“

Die 50-Jährige glaubt, dass Unwissenheit die Wurzel allen Übels ist: „Kennen Rassisten Menschen, die eine andere Hautfarbe haben? Und Menschen, die homophob sind – kennen die jemanden, der schwul, bisexuell oder transsexuell ist? Für sie sind andere die große Unbekannte!“

Anzeige

McCarthy hofft, dass es in den nächsten zehn Jahren eine wissenschaftliche Erklärung geben wird, warum Menschen so hasserfüllt und wütend geworden sind. Sie vermutet eine Art Geisteskrankheit dahinter: „Schauen Sie sich doch nur mal das ganze QAnon Zeugs an, dass Pizzen dafür stehen, dass man Babys frisst und dann eben mal zum Mars und zurück fliegt. Es könnte durchaus eine Erklärung sein.“

Deshalb rät sie den Hasserfüllten, so schnell es geht einen Arzt aufzusuchen. Sie fühlt Mitleid mit diesen Leuten: „Sie liegen nicht nur falsch, sie haben ihren Realitätssinn total verloren. Wir dürfen nicht wütend auf sie werden, sondern müssen ihnen helfen.“

Anzeige

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Sie hofft, dass sie die Menschen in den aktuellen schweren Zeiten mit ihren Komödien aufheitern kann: „Ich bin nicht klug genug, um Lösungen für große Dinge zu finden. Aber ich kann mich die Treppe runterwerfen und hoffen, dass dadurch jemand aufgeheitert wird und kurz mal seine Sorgen vergisst.“

Anzeige

Am 9. April startet bei Netflix McCarthys Superheldenkomödie „Thunder Force“.