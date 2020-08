Melanie Müllers Tochter trägt „Bierkönig“-Shirt - Fans äußern Kritik

Anzeige

Als Ballermann-Star macht die Schließung der Bars und Clubs auf Mallorca Melanie Müller natürlich Sorgen. Dem wollte sie wohl mit einem aktuellen Bild auf Instagram Ausdruck verleihen. Darauf zu sehen ist ihre kleine Tochter von hinten - sie trägt ein weißes T-Shirt mit dem Aufdruck des Bierkönigs, einer bekannten Discothek am Ballermann.

“Bierkönig Mallorca, wir vermissen dich”, schreibt die 32-Jährige dazu, die 2014 das “Dschungelcamp” gewann und aktuell in der Sendung “Like Me – I’m Famous” zu sehen ist. Zu dem Post setzt sie unter anderem die Hashtags #mitdemherzenaufmalle und #ichwillmallezurück.

Gespaltene Meinung zum Post

Doch der Post gefällt nicht jedem ihrer Fans. Einige kritisieren, dass die Schlagersängerin ihrem kleinen Kind so ein Shirt anzieht. So schreibt ein User: “Ich werd’ nie verstehen, warum Kinder Shirts mit Aufdrucken in Bezug auf Alkohol oder Drogen angezogen bekommen.” Eine andere Nutzerin kommentiert das Ganze ähnlich: “Ich würde sowas auch nicht meinen Kids anziehen.”

Es gibt aber auch Fans, die Müller beispringen. So schreibt eine Instagram-Nutzerin: “Oh die Instagram-Spießer-Mütter wieder in ihrem Element. Das Shirt ist cooler als die 0815 rosa türkisen Einhorn Teile, die gefühlt jedes 2. Mädchen trägt.” Eine andere meint: “Meine Güte, das Kind hat nur ein T-Shirt vom Bierkönig an ... sie liegt ja nirgendwo betrunken rum.”