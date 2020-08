Melanie Müller entschuldigt sich für Corona-„Lügenpresse“-Kommentar

Anzeige

In den vergangenen Monaten war Ballermann-Sängerin Melanie Müller als scharfe Kritikerin der Corna-Bestimmungen aufgefallen, schimpfte unter anderem über die Maskenpflicht (“Ich kam mir noch nie so veralbert vor“) und über die angebliche „Lügenpresse“. Nachdem sich die 31-Jährige und ihre Familie selbst mit Corona infiziert hat, schlägt sie andere Töne an.

Gegenüber dem Sender RTL sagte Melanie Müller jetzt: „Ich möchte mich von dem Begriff Lügenpresse komplett distanzieren – aber zu meiner Verteidigung: Ihr müsst euch vorstellen, wenn man alle Jobs verliert – von heute auf morgen – hat eine Familie zu ernähren, baut gerade eine Haus (...) da brennt einem natürlich die Sicherung durch.“

Melanie Müllers Mann liegt seit acht Tagen „komplett flach“

Zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand sagte Müller gegenüber RTL: „Mir und den Kindern geht es super, wir sind topfit.“ Anders dagegen ihr Mann Mike Blümer: Der liege „seit acht Tagen komplett flach“. Ihm gehe es wirklich schlecht, „das kenne ich gar nicht so. Wenn der eine Grippe hat, liegt der ein bis zwei Tage flach.“ Die Corona-Pandemie sehe sie trotz allem immer noch „relativ entspannt. Für mich ist das einfach eine Grippe.“

Müller hatte die Corona-Infektion von sich selbst und ihrer beiden Kinder zu Beginn der Woche bei Instagram bekannt gemacht. Ihr Mann war bereits in der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die komplette Familie befindet sich in Quarantäne.