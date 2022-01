Für mehr als 220.000 Euro: Melania Trump versteigert einen ihrer Hüte

Anzeige

Die frühere First Lady Melania Trump möchte einen ihrer Hüte versteigern, berichtet CNN. Dabei handelt es sich nicht nur um irgendeine Kopfbedeckung, sondern um die, die sie 2018 bei dem Staatsbesuch des französischen Präsidenten Emanuel Macron im Weißen Haus trug. Das Startgebot für den von ihrem Stylisten Hervé Pierre designten und von ihr signierten weißen Hutes liegt bei 250.000 US-Dollar (etwa 221.000 Euro).

Das Geld von dem Verkauf soll für einen guten Zweck gespendet werden. Ob Melania nur einen Teil oder die ganze Summe spendet, ist nicht bekannt.

Der Besuch der Macrons wurde in den Medien mit großem Interesse verfolgt. Es war der erste Staatsbesuch eines Regierungschefs in den USA unter Ex-Präsident Donald Trump. Zudem wurden nur kurz zuvor Details über die Ehe der Trumps bekannt.

Melania Trump verkauft NFTs

Neben dem Hut bietet die Frau des Ex-Präsidenten auch einen sogenannten NFT (Non-Fungible Token, auf Deutsch in etwa „nicht austauschbare Wertmarke“) zum Kauf an. Bereits im Dezember kündigte Melania Trump an, in das Geschäft des digitalen Handels mit Kunst einzusteigen. Bei dem digitalen Angebot handelt es sich um ein von dem Künstler Marc-Antoine Coulon gemaltes Bild, auf dem Melania ihren weißen Hut trägt. Dieses Bild erhält erhält auch der Käufer oder die Käuferin des Hutes.

Ein NFT ist eine geschützte Datei, die auf der Architektur der Blockchain-Technologie basiert. Das heißt, der einzigartige Token ist mit dem Werk verknüpft und durch die Blockchain abgesichert. Als Käufer dieser Kunst besitzt man das Echtheitszertifikat einer Datei und damit das Original.