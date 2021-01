„Mein Geschmackssinn ist weg“: Corona-Symptome bei Pietro Lombardi stärker geworden

Anzeige

Sänger Pietro Lombardi hatte am Mittwoch seinen Fans via Instagram mitgeteilt, dass er positiv auf Covid-19 getestet wurde und nun in Quarantäne bleiben muss. Nun hat er sich erneut via Instagram gemeldet und berichtet, dass sich sein Gesundheitszustand verschlechtert hat.

„Es ist offiziell: Mein Geschmackssinn ist einfach weg, und das ist so ein komisches Gefühl“, sagte er am Sonntag in seiner Instagram-Story. Bereits tags zuvor hatte der Sänger über Atemnot geklagt und erklärt, dass er mit Knochenschmerzen kämpfe, wie die „Bild“ berichtet.

Trotz seiner Erkrankung lädt der Musiker aktuell Songs hoch, auch wenn ihm das Singen immer schwerer falle, so Lombardi weiter.