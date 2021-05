„Mein Ding“: Gronau gratuliert Udo Lindenberg mit einem Musikvideo

Anzeige

Anzeige

Gronau. Gronau hat seinem berühmtesten Sohn am Montag ein Ständchen gesungen. Die Stadt im westlichen Münsterland (Nordrhein-Westfalen) präsentierte um 12.00 Uhr ein Youtube-Video zum 75. Geburtstag von Udo Lindenberg. Kindergartenkinder mit schwarzen Sonnenbrillen, ein Postbote, Bürgermeister Rainer Doetkotte (CDU) und Kirchenmusiker spielten und sangen den Song „Mein Ding“ aus dem Jahr 2008. In aneinandergereihten kleinen Filmsequenzen präsentierten sich außerdem zwei Bäcker, ein Autohaus und eine singende Tanzgruppe - immer textsicher, aber nicht immer den richtigen Ton treffend.

Umgesetzt hatten die Idee zu Ehren Lindenbergs das städtische Kulturbüro und das in Gronau ansässige Rock'n'popmuseum. Weitere singende Gratulanten in dem fünf Minuten und fünf Sekunden langen Video sind Landwirte vor ihren Landmaschinen, Mitglieder eines Schützenvereins und Polizisten im Streifenwagen.

Anzeige

Lindenberg wurde am 17. Mai 1946 in Gronau geboren. Seine Heimatstadt verließ er früh als Jugendlicher in Richtung Düsseldorf für eine Hotelausbildung. Mit seiner Geburtsstadt blieb der Künstler stets eng verbunden, auch wenn er seit Jahrzehnten in Hamburg im Hotel „Atlantic“ lebt. Er begann seine Musikerlaufbahn als Schlagzeuger bei Jazzlegende Klaus Doldinger und wurde mit deutschen Texten zum Rockstar.