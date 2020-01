Meghans Vater über den Megxit: „Sie zerstören das britische Königshaus“

Anzeige

Anzeige

Prinz Harry und seine Frau Meghan werden künftig nicht mehr „königliche Hoheit“ genannt, zahlen die Kosten für die Renovierung ihres britischen Wohnsitzes zurück und werden keine offiziellen Termine mehr als britische Royals wahrnehmen – das sind die wichtigsten Details des so genannten „Megxit“, die die Queen am Samstagabend in einer Pressemitteilung mitteilte.

Fast zeitgleich werden Auszüge aus einer neuen TV-Doku des britischen Senders Channel 5 bekannt, in der sich Thomas Markle zu Wort meldet. Meghans Vater findet für den Schritt des royalen Paares alles andere als nette Worte. So sagt er in dem 90-minütigen Film: „Die Trennung von Harry und Meghan und den Royals ist enttäuschend, weil sie den Traum lebt, den jedes Mädchen gerne leben würde. (...) Das (Königshaus, Anmerkung der Redaktion) ist eine der großartigsten und ältesten Institutionen überhaupt. Sie zerstören sie, sie lassen sie armselig wirken. Sie sollten das nicht tun.“

Meghans Verhältnis zu ihrem Vater ist seit ihrer Beziehung mit Prinz Harry sehr angespannt, die beiden sollen seit Jahren kaum noch Kontakt haben. Als Kind lebte Meghan sieben Jahre lang bis zu ihrem 18. Lebensjahr bei ihrem Vater. In der Doku sagt Thomas Markle über Meghan: „Das ist nicht das Mädchen, das ich großgezogen habe.“

Darauf angesprochen, was Markle von Frogmore Cottage halte, wo Harry und Meghan auch weiterhin ihren Zweitwohnsitz haben werden, sagt er: „Anscheinend sind drei Millionen Dollar und ein Zuhause mit 26 Zimmern nicht genug für sie… Ich schäme mich dafür.“ Sein Fazit: „Sie verwandeln die royale Familie in einen Walmart mit Krone.“

Anzeige

RND/lob





Anzeige