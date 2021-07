Max Kruse: „Die Wahrheit ist, dass ich Dilara nicht betrogen habe“

Anzeige

Tokio. Fußballprofi Max Kruse hat auf Behauptungen über sein Liebesleben reagiert. „Leider muss ich mich nach dem Ausscheiden bei den Olympischen Spielen direkt zu einem privaten Thema äußern“, schrieb Kruse am Donnerstag in seiner Instagram-Story. Tags zuvor waren die deutschen Fußballer beim olympischen Turnier nach einem 1:1 gegen die Elfenbeinküste bereits in der Vorrunde ausgeschieden.

Heiratsantrag vor laufender Kamera

Nach dem zweiten Gruppenspiel hatte der Bundesliga-Profi von Union Berlin vor laufender Kamera seiner Freundin Dilara einen Heiratsantrag gemacht. In der „Bild“-Zeitung meldete sich nun ein Model zu Wort und berichtete von einer angeblichen Affäre mit dem 33-Jährigen im Januar.

„Die Wahrheit ist, dass ich Dilara nicht betrogen habe. Dies als wichtige Klarstellung zur Behauptung oder Fragestellung“, schrieb Kruse in den sozialen Netzwerken. „Unsere Beziehung ist vollkommen intakt, wir sind ehrlich zueinander und vor allem glücklich!!! Gerade deshalb beschäftigen wir uns auch nicht mit Frauen, die versuchen, auf unsere Kosten Aufmerksamkeit zu bekommen“, schrieb Kruse zudem. Freundin Dilara versah Kruses Beitrag bei Instagram mit einem roten Herz.