„Friends“-Star Matthew Perry veröffentlicht Autobiographie

Berlin. „Friends“-Schauspieler Matthew Perry will seine Autobiografie veröffentlichen. „In der Vergangenheit ist von anderen so viel über mich geschrieben worden“, sagte der 52 Jahre alte Schauspieler dem Magazin „People“. „Ich dachte, es wäre an der Zeit, dass die Leute es direkt aus erster Hand erfahren. In diesem Fall also aus meiner Hand.“

Perry will Sucht thematisieren

Der Verlag teilte dem Magazin „Deadline“ mit, Perry werde die Leser mit hinter die Kulissen der Erfolgs-Sitcom nehmen. Auch seine langjährige Suchterkrankung soll demnach thematisiert werden. Die Autobiografie soll im Herbst 2022 erscheinen.

Perry wurde durch seine Rolle als Chandler Bing in der US-Kultserie „Friends“ berühmt. Die Sitcom lief zwischen 1994 und 2004. Zuletzt war der Schauspieler im Mai in der Sondersendung „Friends: The Reunion“ zu sehen, für die alle sechs „Freunde“ noch einmal vor der Kamera zusammenkamen.