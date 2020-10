Matthew McConaughey über das Vatersein: „Ich kann mir nichts Wichtigeres vorstellen“

Anzeige

Matthew McConaughey ist ein glücklicher Ehemann und Vater: In einem Interview mit dem US-amerikanischen „People“-Magazin erzählt der 50-Jährige von seiner Suche nach Liebe. „Ich wollte immer meine Partnerin finden. Ich habe schon immer nach einer Partnerin, Mutter, besten Freundin, Seelenverwandten gesucht“, sagt er.

Doch erst als der „Interstellar“-Star er selbst war und auch allein glücklich, fand er seine Ehefrau Camila Alves. Wie er verrät, lernten der Schauspieler und das mittlerweile 38-jährige Model sich in einem Club kennen. „Es war, als ob sie geschwebt habe“, schwelgt McConaughey in Erinnerung. „Wir hatten unser erstes Gespräch in dieser Nacht." Seitdem seien sie ein Paar. Die Hochzeit fand 2012 in Austin (Texas) statt.

Ehepaar hat drei Kinder

Das Ehepaar hat drei gemeinsame Kinder: Levi (12), Livingston (7) und Vida (10). So stellt McConaughey in dem Interview fest, dass es nicht schwer sei, Kinder zu zeugen. Allerdings sei es schwer, ein Vater zu sein.

Doch das lohnt sich seiner Ansicht nach: „Ich kann mir nichts Wichtigeres vorstellen.“ Kinder zu haben „macht unsterblich“.