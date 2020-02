Matthew McConaughey: “Keiner wartet in Hollywood auf dich”

Anzeige

In “The Gentlemen” (Kinostart: 27. Februar) spielt Matthew McConaughey einen Londoner Unterweltboss, der aussteigen und sein Marihuana-Imperium an die Konkurrenz verkaufen will. Die Rolle des Obergangsters ist ihm nicht nur auf den Leib geschrieben, sie liegt ihm im Blut. Beim Interview in New York verrät der Oscargewinner RND-Autor Christian Thiele ein dunkles Familiengeheimnis: “Mein Opa war der Bodyguard von Al Capone!”

Sie scherzen!

Matthew McConaughey: Doch echt. Kein Witz!

Gangster und das Böse wirken auf viele Menschen faszinierend. Warum?

Seien wir doch mal ehrlich. Jeder einzelne von uns hat Momente, in denen er die Welt beherrschen will. Und Gangster haben sich eine eigene Welt geschaffen, die sie allein regieren. Mit ihren eigenen Regeln.

Und mit oft großer Brutalität, die eigentlich abschrecken sollte.

Sollte ist richtig! Aber als Außenstehende sehen wir in den Gangster-Regeln, die alle befolgen müssen, eine gewisse Ehrhaftigkeit. Und übersehen die Brutalität, mit der durchgegriffen wird. Unter dem Motto: “Sie sind doch alles Gentlemen und die Regeln sind die Regeln. Da hat der Typ selbst schuld, dass er jetzt auf dem Meeresboden landet.” (lacht) Außerdem macht es Spaß, sich gegen die vorgegebenen, gesellschaftlichen Normen aufzulehnen.

Gangster-Boss Mickey, den Sie in “The Gentlemen” spielen, läuft immer wie geschniegelt herum. Durften Sie selbst entscheiden, was Sie im Film tragen?

Ich hatte schon ein bisschen Anteil daran. Aber Regisseur Guy Ritchie hat einen fantastischen Modegeschmack. Diese Anzüge waren einfach nur megacool. Ich habe mir ungelogen acht davon nach den Dreharbeiten mit nach Hause genommen.

Apropos Ritchie, Ihr Co-Star Hugh Grant hat sich darüber beschwert, dass er jeden Morgen seinen auswendig gelernten Text in die Tonne kloppen konnte …

… weil Guy jeden Satz im Drehbuch ständig umschreibt. Teilweise unterbricht er dich mitten im Satz und ändert ihn. Er ist der spontanste Filmemacher, den ich kenne. Nicht immer easy!

Haben Sie deshalb Ihren eigenen Bourbon mit zum Set gebracht?

(lacht) Das hat sich also rumgesprochen. Es stimmt. Mein Longbranch hat es sogar in den Film geschafft. Ich habe ihn selbst mitentwickelt.

Außer Bourbon-Entwickler haben Sie noch einen neuen Nebenjob. Als Professor für Kommunikationswissenschaften an der Universität von Texas. Haben sich Ihre Studenten daran gewöhnt, von einem Hollywoodstar Vorlesungen zu bekommen?

Ja klar. Ich habe das mit ihnen am ersten Tag geklärt, dass es keinen Grund gibt, vor Ehrfurcht zu erstarren. Selfies sind seither auch tabu, sie sollen ja was lernen. Und ich habe inzwischen das Gefühl, dass meine Studenten einfach happy sind, dass ich „Filmmachen“ unterrichte und sie etwas aus meiner Perspektive lernen können.

Was für Ratschläge geben Sie den Studenten, die wie Sie in die Filmbranche wollen?

Wissen Sie, das mit den Ratschlägen für andere ist so eine Sache. Selbst wenn es guter Rat ist, keiner will wirklich von anderen gesagt bekommen, was er zu tun hat. Ich bin jemand, der die Realität des Filmbusiness genau offenlegt und dann sagt: “Und nun versuch’ es selbst zu navigieren!”

Eigeninitiative ist also Trumpf!

Eben! Keiner wartet in Hollywood auf dich!