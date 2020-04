“Masked Singer”-Gewinner Tom Beck: “Es ist schon viel, was man entbehren muss”

Anzeige

In der ersten Staffel von “The Masked Singer” war vielfach Tom Beck unter einem der Kostüme vermutet worden. In der zweiten Staffel war er nun tatsächlich dabei. Im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) spricht er über seine Corona-Erkrankung und die Zeit nach der Show.

Herzlichen Glückwunsch zum Sieg, bis zuletzt haben viele gedacht, dass das Faultier Stefan Raab ist …

Man weiß es ja nicht. Ich war ja der Einzige, der wusste, dass ich nicht Stefan Raab bin. (lacht)

Wie haben Sie Ihren Sieg bei “The Masked Singer” denn gefeiert?

Nach vierstündiger Generalprobe, vierstündiger Show und zweistündigen Interviews danach hätte ich tatsächlich gerne noch etwas gefeiert. Aber es wurde leider nur ein Bier in der Minibar des Hotels. Das war gestern Nacht echt eine arme Aftershowparty. (lacht) Ich hätte fast noch das alkoholfreie Bier getrunken, aber ich war dann doch vernünftig und bin schlafen gegangen.

Was geht einem durch den Kopf, wenn man nach so einer anstrengenden Show alleine im Hotelzimmer ist?

Ich habe gestern in dem Kostüm bestimmt drei Kilo Wasser verloren. Danach war kein Stück Stoff mehr trocken. Also ich war körperlich schon echt kaputt. Aber dann lag ich um kurz nach 2 Uhr morgens im Bett, aber konnte bis halb fünf nicht pennen, weil ich 312 Whatsapp-Nachrichten hatte, die ich versucht habe, alle abzuarbeiten. Natürlich ist auch das Adrenalin im Blut noch so hoch, dass man erst mal nicht schlafen kann.

Tom Beck: “Es ist ein Traum in Erfüllung gegangen”

“In meinen Träumen reite ich auf den höchsten Wellen” hieß ein Satz vom Faultier in den Einspielern. Worauf bezog der sich?

Es ist natürlich ein Traum in Erfüllung gegangen, diese Show zu gewinnen. Witzigerweise habe ich letztes Jahr in Amerika schon die Show gesehen und da meinte meine Frau zu mir: “Das wäre doch auch ein Format für Deutschland.” Als das Format dann im Juli 2019 nach Deutschland kam, war ich ein großer Fan und habe immer mitgeraten.

Nun sind Sie während der Show krank geworden. Gab es mal einen Punkt, an dem Sie daran gedacht haben, freiwillig auszusteigen?

Auf jeden Fall. Es war lange nicht klar, ob ich an der fünften Show wieder teilnehmen kann. Ich war zwar wieder fit, aber meiner Frau ging es ziemlich schlecht. Am Samstag vor der Show sah es noch sehr schlecht aus, am Sonntag ging es dann wieder etwas besser und ich dachte, wenn wir Montag die Welle überstanden haben, dann könnte es funktionieren. Dann bin ich am Dienstag, am Tag der Show, nach Köln gefahren, war um 17 Uhr da und nach der Show bin ich sofort zurück nach Berlin gefahren. Wenn es meiner Frau nicht besser gegangen wäre, hätte ich auf jeden Fall aufgehört.

Welchen Tipp haben Sie denn für Promis, die sich gerne für die dritte Staffel von “The Masked Singer” bewerben wollen würden?

Es ist schon viel, was man entbehren muss. Man ist jede Woche für einige Zeit von seiner Familie getrennt. Für mich war das anfangs auch nicht so selbstverständlich, dass ich das mache. Ich habe zu Hause ja auch einen kleinen Jungen und da wollte ich nicht unbedingt diese Entbehrung auf mich nehmen. Aber für mich war das eine große Chance und ich hatte schon während der ersten Staffel so einen Bock mitzumachen. Außerdem ist es wahnsinnig schwierig, seine ganzen Leute aus dem Umfeld mit schwammigen Äußerungen zu vertrösten. Man wächst von Show zu Show in die Rolle rein. Nach jeder Show habe ich meine ganzen Pläne wieder über den Haufen geworfen. Dann habe ich mir eine Playlist von 70 Songs angehört und habe überlegt, wie kann ich die Zuschauer noch mehr verwirren. Bei dem Song “Lemon Tree” wollte ich wirklich von zwei Metern Höhe auf die Bühne knallen, dass jeder erst mal denkt: “Ach du großer Mist!” Danach wollte ich mich aufrappeln und als Elvis Presley weitersingen. Das war jetzt mit so einem popeligen Sturz aus einem Meter Höhe nicht so richtig spektakulär. (lacht)

Mit “360 Grad” haben Sie eine neue Single am Start. Wie geht es musikalisch bei Ihnen denn weiter?

Am 1. Juni spiele ich ein kleines Unplugged-Konzert in einem Autokino in Düsseldorf. Mein neues Album “4B“ kommt am 22. Mai. Damit wir dann wenigstens ein kleines Releasekonzert machen, gehen wir eben ins Autokino.