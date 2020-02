Martin Semmelrogge Hochzeit abgesagt: So gut läuft es bei ihm gerade beruflich

Anzeige

Schauspieler Martin Semmelrogge muss die geplante Hochzeit mit seiner Verlobten Regine Prause (51) absagen, da der Freund, der die beiden trauen sollte, überraschend verstorben ist. Wie Semmelrogge der “Bild am Sonntag” erzählt, handelte es sich dabei um den Mediziner und Seelsorger Hans-Joachim Rosina (71): “Er ist einfach zusammengesackt - tot! Tragisch. Mist.”

Viel Zeit zum Hochzeit umplanen hat Semmelrogge allerdings nicht. Der Schauspieler hat gerade wieder richtig gut zu tun: Am Sonntagabend ist er zur Primetime im Polizeiruf “110- Totes Rennen” (ARD, 20.15 Uhr) zu sehen, ab Donnerstag ist er im Kino-Thriller “Limbo” zu sehen Außerdem steht er demnächst an der Seite von Dieter Hallervorden am Berliner Schlosspark Theater auf der Bühne, sagte der “bild am Sonntag”: “Theaterspielen ist großartiges Training. Auch eine Sucht, eine gute.”

RND/lob