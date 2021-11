Markus Söder sagt Staatsbankett mit Königin Margrethe wegen Corona ab

Anzeige

Anzeige

München. Die dänische Königin Margrethe II. ist auf Staatsbesuch in Deutschland. Am Mittwoch wurde sie von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin empfangen. Am Freitag wird die 81-Jährige nach München weiterreisen, wo sie um 13.45 Uhr von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) empfangen wird. Für den Abend war zudem ein Staatsbankett geplant, welches Söder aber am Donnerstagmorgen absagte. „Es passt nicht in die Zeit“, teilt die Staatskanzlei laut „Bild“-Zeitung mit. Grund dafür sei die aktuelle Corona-Lage in Bayern. Angesichts der hohen Infektionszahlen bei Corona sei eine solche Veranstaltung nicht vermittelbar. Königin Margrethe II. nahm die Absage des Dinners mit „vollem Verständnis“ hin.

Der Empfang am Mittag werde laut Staatskanzlei trotzdem stattfinden. Er wurde vom Max-Joseph-Platz vor der Residenz in den Königsbauhof im Inneren der Residenz verlegt. Publikum wird nicht vor Ort sein.