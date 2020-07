Mark Zuckerberg trägt zu viel Sonnencreme – und wird zum Internet-Meme

Anzeige

New York. Mark Zuckerberg ist surfen gegangen. Das ist an sich nichts Außergewöhnliches und sicherlich keine Nachricht wert – wäre da nicht sein Gesicht. In diesem trägt der Facebook-Gründer nämlich deutlich zu viel Sonnencreme. Ein Umstand, der ihm nun sogar ein eigenes Internet-Meme beschert.

Die Fotos, die sich seit dem Wochenende im Netz teilen, sind laut US-Medien auf Hawaii enstanden – nicht weit entfernt von Zuckerbergs 100-Millionen-Dollar-Anwesen. Auf den Bildern ist zu sehen, wie der Facebook-Gründer in Shorts und Hoodie auf einem Surfboard steht – und sein Gesicht ist komplett weiß.

Von Joker bis Star Trek

Twitter-Nutzer reagieren schnell. Einer vergleicht Zuckerbergs Sonnencreme-Gesicht mit dem Geist aus dem Animee-Film “Sprinted Away”.

Ein anderer findet, Zuckerberg ähnele eher dem Joker:

Dieser Twitter-Nutzer prognostiziert Zuckerberg völlig neue Karrierechancen:

Und diese Kommentatorin verortet sein Sonnenscremegesicht eher bei Star Trek:

Warum trägt Zuckerberg Hoodie?

Auch andere Details auf dem Foto werfen bei vielen Kommentatoren Fragen auf – zum Beispiel, warum der Facebook-Gründer selbst im Wasser einen Hoodie trägt.

Die Fragen dürften zunächst unbeantwortet bleiben. Zuckerberg selbst hat sich noch nicht zu den witzigen Fotos geäußert.

Der Facebook-Chef war zuletzt in die Kritik geraten, nachdem mehr als 500 Unternehmen einen Werbeboykott bei Facebook verkündet hatten. Grund dafür ist der laxe Umgang des Netzwerks mit Hasskommentaren. Zuckerberg hatte daraufhin angekündigt, er werde an der Strategie des Netzwerks nichts ändern.