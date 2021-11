Marius Müller-Westernhagen über Influencer: „Ich sehe ihre Qualifikationen nicht“

Anzeige

Hannover. Sänger Marius Müller-Westernhagen hat keine gute Meinung von den sozialen Medien. „Ich halte sie momentan für die größte Gefahr für die Welt”, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Er sei der Meinung, dass jede Gesellschaft immer nur mit Regeln funktioniere: „Und was wir mit den sozialen Medien und dem Internet geschaffen haben, wurde unterschätzt. Es war eine Revolution, die vor allem für meine Generation schwer nachvollziehbar ist, wir haben da eine rechtsfreie Zone geschaffen.”

Überhaupt sei er der Meinung, dass nicht nur Presse von kompetenten Leuten gemacht werden sollte, die vernünftig recherchieren. „Und Kunst sollte von Künstler gemacht werden, die Künstler sind und sowas wie Influencer verstehe ich überhaupt nicht. Ich sehe die Qualifikationen nicht.”

„Ich habe noch nie Werbung gemacht“

Würde er denn selbst als Werbegesicht herhalten, wenn man ihn für Social Media anfragen würde? Westernhagen zum RND: „Ich habe noch nie Werbung gemacht. Es sei denn, es war für eine Charitygeschichte. Das will ich auch so halten. Das ist vielleicht Old-Fashion. Ich weiß, dass viele Künstler sehr viel Geld mit Werbung machen – aber das ist nicht mein Beruf.”

Über eine Bewegung wie #metoo sagte Westernhagen, dass sie „mehr als nötig war”. Man müsse aber auch jeden Fall individuell betrachten und beobachten. „Was ich nicht möchte, ist, dass wir zurückfallen in einen totalen Puritanismus. Wenn ich sehe, dass wunderschöne Akte aus Museen entfernt werden, nur weil die Frau nackt ist, was wunderschön ist, dann geht mir das einen Schritt zu weit. Und es geht mir auch einen Schritt zu sehr in die Zensur. Die Kunst sollte schon unberührt bleiben von sowas.”